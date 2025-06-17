NYT: Украина приступила к реализации сделки с Соединенными Штатами о недрах

Украинские власти одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране. Это стало первым проектом в рамках соглашения с Соединенными Штатами о недрах, которое было подписано около месяца назад. Об этом написало издание The New York Times, ссылаясь на двух киевских чиновников.
Они рассказали, что правительство Украины в понедельник, 16 июня, согласилось приступить к подготовке рекомендаций по запуску тендера на добычу лития на месторождении «Добра». Именно оно рассматривается как приоритетное в рамках соглашения о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минеральных ресурсов.
Среди потенциальных участников тендера — консорциум инвесторов. В него входят энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая американскому правительству, и миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту США Дональду Трампу.
Они с 2023 года настаивали на открытии доступа к этому месторождению, говорится в статье.
Ранее глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп намеревался при помощи сделки по редкоземельным металлам с Украиной оказать влияние на руководство РФ в контексте переговоров.