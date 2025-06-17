NYT: Украина приступила к реализации сделки с Соединенными Штатами о недрах

Украинские власти одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране. Это стало первым проектом в рамках соглашения с Соединенными Штатами о недрах, которое было подписано около месяца назад. Об этом написало издание The New York Times, ссылаясь на двух киевских чиновников.