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В Госдуме предложили наказывать чиновников за воинские захоронения

В России могут ввести ответственность за ненадлежащее содержание воинских захоронений.

В России могут ввести ответственность за ненадлежащее содержание воинских захоронений. С такой инициативой выступили в Госдуме, сообщает РИА Новости.

До этого в нижней палате парламента в первом чтении приняли законопроект о введении уголовного наказания за осквернение воинских мемориалов, могил защитников Отечества и других символов, увековечивающих память погибших воинов.

После окончательного принятия закона за подобные деяния можно будет отправиться за решетку сроком до 5 лет.

Необходимо «также ввести наказание за ненадлежащий уход за подобными мемориалами историко-культурного значения, повлекший порчу или разрушение, на должностных лиц, отвечающих за их содержание», — говорится в сообщении.

Ранее «МК» писал, что восьмилетний мальчик, заливший водой Вечный огонь в поселке Ярославской области, имеет задержку в развитии и ошибочно полагал, что ликвидирует возгорание.