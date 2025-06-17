В Госдуме предложили ввести в школах спортивное наставничество

Депутат отметил, что, когда с детьми работают не только учителя, но и действующие или бывшие чемпионы — люди, за которыми стоят труд, достижения и авторитет — это имеет мощный воспитательный эффект. Сегодня, по его словам, особенно важно формировать у школьников устойчивые ценности: уважение к труду, настойчивость, командный дух.