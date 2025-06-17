«Какой позор»: Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть Тегеран

— Иран должен был подписать сделку, которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана! — написал он в соцсети Truth Social.