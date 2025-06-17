«Какой позор»: Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть Тегеран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть столицу Ирана Тегеран.
— Иран должен был подписать сделку, которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана! — написал он в соцсети Truth Social.
Иран будет наносить удары до раннего утра. Об этом 16 июня сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини.
Иран уничтожил комплекс противовоздушной обороны Израиля дальнего действия. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на источник. Уточняется, что атака была осуществлена в центральной части Израиля.
Вооруженные силы Ирана стали наносить новые ракетные удары по целям в Израиле.
Красный Полумесяц Ирана 16 июня подтвердил гибель трех своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-воздушных войск Израиля по машине организации. В ней отметили, что в момент удара по автомобилю спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.