Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 июня 2025

Погода в Иркутске 17 июня 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +22…+24 градусов, после захода солнца столбик термометра остановится на отметке +13…+15. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.