Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 июня 2025

Погода в Иркутске 17 июня 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +22…+24 градусов, после захода солнца столбик термометра остановится на отметке +13…+15. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.
Погода в Иркутске 17 июня 2025.
— Переменная облачность, кратковременные, местами ливневые дожди, грозы, ночью в горах Восточного Саяна и на селеопасных станциях южных районов, днем в северо-восточных районах сильные, местами очень сильные дожди, утром туманы, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье температура ночью +11…+16, при прояснении +3…+8, днём +19…+24, при облачной погоде +12…+17. Вот что обещает погода в Иркутске 17 июня 2025.