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Оставшийся в РПЛ «Пари НН» возглавил белорус Алексей Шпилевский

Главным тренером нижегородского футбольного клуба «Пари НН» назначен белорус Алексей Шпилевский, сообщает пресс-служба команды.

Источник: Life.ru

«Мы рады приветствовать Алексея Николаевича в Нижнем Новгороде! Контракт с 37-летним специалистом рассчитан на три года», — говорится в записи в соцсетях клуба.

В новый тренерский штаб войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос. 37-летний Шпилевский с 2022 года работал в кипрском «Арисе» и привёл клуб к чемпионству и победе в Суперкубке Кипра.

Напомним, РФС решил оставить «Пари НН» в Российской Премьер-лиге на следующий сезон, несмотря на вылет команды в стыковых матчах. Клуб займёт место подмосковных «Химок» которые лишились лицензии. По результатам игр с «Сочи» команду покинул белорусский специалист Виктор Гончаренко.