Оставшийся в РПЛ «Пари НН» возглавил белорус Алексей Шпилевский

В новый тренерский штаб войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос. 37-летний Шпилевский с 2022 года работал в кипрском «Арисе» и привёл клуб к чемпионству и победе в Суперкубке Кипра.