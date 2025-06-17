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Россиянам запретят приобретать жилье за наличные

Генпрокуратура поддержала предложение о запрете сделок с недвижимостью за наличные.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ввести запрет на расчет наличными при совершении сделок с недвижимостью. Соответствующий законопроект поддержала Генпрокуратура, пишет издание «Известия».

Сообщается, что прокуратура поддерживает предложение группы депутатов, так как считает, что это поможет сократить число фактов мошенничества при сделках с недвижимостью.

«Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости», — сказала изданию автор инициативы Светлана Разворотнева.

Разворотнева добавила, что ущерб от преступлений, связанных с лишением граждан жилья, ежегодно составляет десятки миллиардов рублей.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что с начала марта 2025 года в России участились случаи мошенничества, связанного с покупкой жилья. Жертвы попадаются на предложение купить элитное жилье по низкой цене. При этом мошенники просят перевести деньги за бронирование, а потом исчезают. Второй способ — рассрочка на квартиры.

Тем временем эксперт Игорь Бедеров рассказал, как мошенники могут украсть квартиру через Госуслуги.