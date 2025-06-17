Россиянам запретят приобретать жилье за наличные

Ранее сайт KP.RU сообщал, что с начала марта 2025 года в России участились случаи мошенничества, связанного с покупкой жилья. Жертвы попадаются на предложение купить элитное жилье по низкой цене. При этом мошенники просят перевести деньги за бронирование, а потом исчезают. Второй способ — рассрочка на квартиры.