Россиянам запретят приобретать жилье за наличные

В России могут ввести запрет на расчет наличными при совершении сделок с недвижимостью. Соответствующий законопроект поддержала Генпрокуратура, пишет издание «Известия».
Сообщается, что прокуратура поддерживает предложение группы депутатов, так как считает, что это поможет сократить число фактов мошенничества при сделках с недвижимостью.
«Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости», — сказала изданию автор инициативы Светлана Разворотнева.
Разворотнева добавила, что ущерб от преступлений, связанных с лишением граждан жилья, ежегодно составляет десятки миллиардов рублей.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что с начала марта 2025 года в России участились случаи мошенничества, связанного с покупкой жилья. Жертвы попадаются на предложение купить элитное жилье по низкой цене. При этом мошенники просят перевести деньги за бронирование, а потом исчезают. Второй способ — рассрочка на квартиры.
Тем временем эксперт Игорь Бедеров рассказал, как мошенники могут украсть квартиру через Госуслуги.