Российским туристам усложнили перелет в европейскую страну

Гражданам России, которые собираются отправиться в путешествие в другие страны, используя для перелетов международные аэропорты Испании, придется оформить транзитную визу. Об этом сообщили в консульстве РФ в Москве.
«В соответствии с п.2 ст. 3 Визового Кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу (TAP)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые меры начнут действовать с 12 июля. После вступления нововведений в силу без ТАР перелеты будут невозможны.
Ранее «МК» писал, что в России вырос спрос на получение шенгенских виз. И россиян не останавливают бюрократические препоны, не смущают суммы, которые придется выложить за краткосрочную визу.