Россиян пытались атаковать новым вредоносным ПО SuperCard

«NFCGate позволяет захватывать, мониторить и анализировать NFC-трафик, а также обмениваться данными двум смартфонам, на которых оно установлено. Россиян впервые атаковали с помощью этого ПО в августе 2024 года. Ущерб у россиян от использования вариаций NFCGate по итогам I квартала 2025 года уже составил 432 млн рублей, были скомпрометированы более 175 тысяч Android-устройств», — передает ТАСС со ссылкой на представителей компании.