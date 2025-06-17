Россиян пытались атаковать новым вредоносным ПО SuperCard

Хакеры тестируют новое вредоносное ПО для кражи данных банковских карт россиян.
Вредоносное ПО SuperCard, предназначенное для перехвата и анализа бесконтактных платежей, в мае 2025 года впервые было применено хакерами против клиентов российских банков. Незадолго до этого оно уже активно использовалось против клиентов банков Европы, сообщают представители ИБ-компании F6.
«NFCGate позволяет захватывать, мониторить и анализировать NFC-трафик, а также обмениваться данными двум смартфонам, на которых оно установлено. Россиян впервые атаковали с помощью этого ПО в августе 2024 года. Ущерб у россиян от использования вариаций NFCGate по итогам I квартала 2025 года уже составил 432 млн рублей, были скомпрометированы более 175 тысяч Android-устройств», — передает ТАСС со ссылкой на представителей компании.
Уточняется, что SuperCard перехватывает NFC-трафик, что дает злоумышленникам возможность похищать средства со счетов пользователей. СПрограмма существенно отличается от ранее известных вредоносных версий NFCGate по функционалу и коду. О платформе впервые стало известно в апреле, а первые атаки были зафиксированы в Италии. Специалисты напоминают, что технология NFC применяется для осуществления беспроводных платежей на коротком расстоянии между устройствами.