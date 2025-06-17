Трамп призвал к немедленной эвакуации из Ирана: заявление президента США всех встревожило

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, он ждал, что Иран подпишет сделку с Соединенными Штатами по ядерной программе. Однако этого не случилось. В связи с эскалацией конфликта Дональд Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана. Об этом он написал в соцсети.