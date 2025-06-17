Трамп призвал к немедленной эвакуации из Ирана: заявление президента США всех встревожило

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, он ждал, что Иран подпишет сделку с Соединенными Штатами по ядерной программе. Однако этого не случилось. В связи с эскалацией конфликта Дональд Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана. Об этом он написал в соцсети.
Американский лидер осудил Иран за отказ от сделки с Вашингтоном. Он назвал нынешнюю ситуацию «позором». Хозяин Белого дома также повторил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия.
«Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана», — заявил Дональд Трамп.
Он также сообщил, что пока не будет вводить новые антироссийские санкции. Дональд Трамп добавил, что эти меры будут стоить Вашингтону миллиарды долларов.