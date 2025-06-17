Эксперт рассказала о новых правилах направления в командировки с 1 сентября

Голубева также отметила, что в новом положении о служебных командировках введено понятие «проездной документ», под которым теперь официально понимаются билеты, путевые листы, чеки, квитанции и иные бумаги, которые сотрудник обязан приложить к служебной записке. Ранее такие подтверждения также требовались, но теперь перечень и термин закреплены нормативно. Это упростит проверку и сделает требования к отчётности более прозрачными.