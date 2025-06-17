В Москве 18 июня откроется юбилейный НЕЙРОФОРУМ-2025

«НЕЙРОФОРУМ — это ежегодный образовательный проект для специалистов, которые заинтересованы в изучении современных подходов к диагностике и лечению неврологических заболеваний. Это не только неврологи и нейрохирурги, но и кардиологи, реаниматологи, врачи общей практики, терапевты, педиатры, рентгенологи, реабилитологи, генетики и другие специалисты», — рассказали организаторы мероприятия.