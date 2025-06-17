В Москве 18 июня откроется юбилейный НЕЙРОФОРУМ-2025

В Москве 18 и 19 июня пройдет Юбилейный НЕЙРОФОРУМ-2025 с международным участием. Мероприятие соберет на одной площадке ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере неврологии. Форум проводится с 2021 года, его организатором традиционно выступает ФГБНУ «Научный центр неврологии и нейронаук».
Участники НЕЙРОФОРУМА обсудят новейшие данные передовых исследований в области неврологии и нейронаук. Результаты научных изысканий, проводимых специалистами центра, оперативно внедряются во врачебную практику и способствуют повышению квалификации врачей и качества лечения пациентов.
«НЕЙРОФОРУМ — это ежегодный образовательный проект для специалистов, которые заинтересованы в изучении современных подходов к диагностике и лечению неврологических заболеваний. Это не только неврологи и нейрохирурги, но и кардиологи, реаниматологи, врачи общей практики, терапевты, педиатры, рентгенологи, реабилитологи, генетики и другие специалисты», — рассказали организаторы мероприятия.
В программу НЕЙРОФОРУМА вошел самый широкий круг актуальных вопросов, связанных с оказанием помощи при неврологических заболеваниях. Ключевыми темами докладов станут неврология и активное долголетие, нарушение мозгового кровообращения и критические состояния, болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания, заболевания периферической нервной системы, нервно-мышечные заболевания, детская неврология, эпилепсия, критические состояния в неврологии.
Участники обсудят актуальные вопросы нейрореабилитации, фундаментальной и трансляционной неврологии, а также экспериментальной нейробиологии. Гости мероприятия познакомятся с успешными практиками применения цифровых технологий, в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также с новинками отечественной фармацевтики.
Двухдневная программа включает мероприятия в самых разных форматах, в том числе научные сессии, мастер-классы и тренинги.
В рамках НЕЙРОФОРУМА пройдет ежегодный Конкурс молодых ученых. В нем принимают участие начинающие специалисты, которые представят свои достижения в сфере клинических и фундаментальных нейронаук.
Научный комитет НЕЙРОФОРУМА возглавляет вице-президент РАН, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии и нейронаук», академик РАН Михаил Пирадов. Спикерами форума выступят известные российские и зарубежные ученые и врачи.
Основной площадкой проведения НЕЙРОФОРУМА станет Цифровое деловое пространство (Москва, ул. Покровка, д. 47).