Иркутск и бразильский Кампина-дас-Мисойнс стали городами-побратимами

В рамках официального визита бразильской делегации в Иркутск мэры двух городов — Руслан Болотов и Карлос Жустен — подписали соглашение о дружественных отношениях. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, документ закрепляет намерения сторон развивать партнерство в сфере культуры, образования, туризма, сохранения исторического наследия и социальной политики. Особый акцент сделан на совместные проекты, связанные с русской диаспорой в Бразилии и православными традициями.