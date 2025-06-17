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Иркутск и бразильский Кампина-дас-Мисойнс стали городами-побратимами

Документ закрепляет намерения сторон развивать партнерство в сфере культуры, образования, туризма.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В рамках официального визита бразильской делегации в Иркутск мэры двух городов — Руслан Болотов и Карлос Жустен — подписали соглашение о дружественных отношениях. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, документ закрепляет намерения сторон развивать партнерство в сфере культуры, образования, туризма, сохранения исторического наследия и социальной политики. Особый акцент сделан на совместные проекты, связанные с русской диаспорой в Бразилии и православными традициями.

Руслан Болотов назвал подписание соглашения важным шагом в укреплении международных связей Иркутска. Он подчеркнул, что сотрудничество основано не только на официальных договоренностях, но и на общих культурных и духовных ценностях.

— Появление города-побратима, расположенного так далеко от нас, — значимое событие для столицы Прибайкалья. В наше время особенно важно поддерживать связи, основанные на общей истории и вере, — отметил мэр.

Во время встречи стороны обсудили конкретные шаги по реализации соглашения. Иркутск поделился опытом работы с историческим наследием, программами благоустройства и поддержки культуры, а также предложил организовать регулярный обмен школьными группами. Бразильские коллеги рассказали о сохранении русских традиций в условиях мультикультурной среды и выразили готовность участвовать в совместных мероприятиях.

На ближайшие два года запланированы совместные культурные инициативы, обмен делегациями и дальнейшее развитие сотрудничества. Карлос Жустен выразил надежду, что это соглашение укрепит связи между городами и поможет сохранить русскую идентичность в Бразилии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что монгольская авиакомпания возобновила рейсы Иркутск — Улан-Батор.