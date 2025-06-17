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Над Белгородской областью за 3,5 часа уничтожили более 50 беспилотников ВСУ

Украинские БПЛА были нейтрализованы над Белгородской областью в период с 20:00 до 23:30 мск.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью вечером 16 июня 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, цели были нейтрализованы в период с 20:00 до 23:30 мск.

«Уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

Напомним, 16 июня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель. Снаряд противника попал в коммерческий объект.