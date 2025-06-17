Над Белгородской областью за 3,5 часа уничтожили более 50 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью вечером 16 июня 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, цели были нейтрализованы в период с 20:00 до 23:30 мск.
«Уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.
Напомним, 16 июня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель. Снаряд противника попал в коммерческий объект.