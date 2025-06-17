Мошенники тестируют в России новое вредоносное ПО: данные банковских карт оказались под угрозой

Конфиденциальные данные россиян могли пострадать. Мошенники совершили попытку атаки новым программным обеспечением SuperCard. Злоумышленники воспользовались примером хакеров, орудующих в Италии, США и Австралии. Об этом рассказал руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Ермаков.
Он уточнил, что новое вредоносное ПО позволяет киберпреступникам заполучать данные банковских карт россиян. Эксперт добавил, что основой SuperCard послужило немецкое приложение NFCGate. Однако этот инструмент должен был стать основой для анализа NFC-трафика, а не новым способом мошенничества.
«Среди всех угроз для клиентов российских банков вредоносные версии NFCGate развиваются самыми быстрыми темпами. Меньше чем за год арсенал злоумышленников, которые действуют против пользователей в России, использующих Android-устройства, расширился до множества модификаций», — разъяснил Дмитрий Ермаков в интервью «Ленте.ру».
Кроме того, преступники нередко обманывают туристов. Они обещают наиболее простые варианты оформления виз и других документов. Но в результате люди остаются без денег и без отдыха.