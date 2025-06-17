Мошенники придумали новое вредоносное приложение для кражи денег граждан РФ

SuperCard — новая вредоносная модификация программы NFCGate. Аферисты использовали ее уже весной для атак на клиентов банков в Европе. Менее чем через месяц программу стали тестировать и в России. Первые попытки атак на клиентов банков в РФ с использованием SuperCard компания обнаружила в мае.