Мошенники придумали новое вредоносное приложение для кражи денег граждан РФ

Мошенники стали использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов граждан РФ. Об этом сообщила компания F6, которая является разработчиком решений для противодействия киберпреступлениям.
SuperCard — новая вредоносная модификация программы NFCGate. Аферисты использовали ее уже весной для атак на клиентов банков в Европе. Менее чем через месяц программу стали тестировать и в России. Первые попытки атак на клиентов банков в РФ с использованием SuperCard компания обнаружила в мае.
Это приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет злоумышленникам красть средства уже с банковских счетов пользователей.
Первые атаки с использованием SuperCard были зафиксированы в Италии, передает РБК.
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