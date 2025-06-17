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Мошенники придумали новое вредоносное приложение для кражи денег граждан РФ

Мошенники стали использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов граждан РФ. Об этом сообщила компания F6, которая является разработчиком решений для противодействия киберпреступлениям.

Мошенники стали использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов граждан РФ. Об этом сообщила компания F6, которая является разработчиком решений для противодействия киберпреступлениям.

SuperCard — новая вредоносная модификация программы NFCGate. Аферисты использовали ее уже весной для атак на клиентов банков в Европе. Менее чем через месяц программу стали тестировать и в России. Первые попытки атак на клиентов банков в РФ с использованием SuperCard компания обнаружила в мае.

Это приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет злоумышленникам красть средства уже с банковских счетов пользователей.

Первые атаки с использованием SuperCard были зафиксированы в Италии, передает РБК.

Фантазия мошенников в интернете становится все изощреннее: от поддельных QR-кодов в объявлениях до фальшивых путевок в детские лагеря. «Вечерняя Москва» узнала о новых схемах мошенничества. Схемы обмана доверчивых людей непрерывно совершенствуются — это касается как кражи денег с помощью телефонных звонков, так и мошенничества в интернете.