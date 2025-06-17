«Ведомости»: не вставшим на воинский учет грозит лишение гражданства

Ранее URA.RU сообщало, что Совет Федерации одобрил закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию армии, угрозу нацбезопасности, призывы к экстремизму и организацию вооруженного мятежа. Также под лишение могут попасть те, кто угрожает жизни государственных деятелей. После этого возможна депортация, уточнили в Госдуме.