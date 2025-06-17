«Ведомости»: не вставшим на воинский учет грозит лишение гражданства

Россиян с новым паспортом будут лишать гражданства за уклонение от воинского учета.
Иностранцы, получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, могут лишиться паспорта РФ. Правительственная комиссия поддержала соответствующий законопроект главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова. Об этом сообщает военный юрист Александр Передрук.
«Законодатель предлагает подробнее описать вопросы, связанные с прекращением гражданства вследствие уклонения от исполнения обязанности по воинскому учету. Планируются, судя по отзыву, дополнительные гарантии обжалования решений о лишении гражданства и запрет на выход из гражданства в период мобилизации», — рассказал Передрук изданию «Ведомости».
В правительстве уточнили, что необходимо исключить возможность лишения гражданства участников боевых действий — за исключением случаев совершения ими преступлений. Также предлагается установить запрет на прекращение гражданства для детей под опекой или попечительством, если гражданства лишается их законный представитель, отмечает издание.
Ранее URA.RU сообщало, что Совет Федерации одобрил закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию армии, угрозу нацбезопасности, призывы к экстремизму и организацию вооруженного мятежа. Также под лишение могут попасть те, кто угрожает жизни государственных деятелей. После этого возможна депортация, уточнили в Госдуме.