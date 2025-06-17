Россиян атакуют новым вирусом SuperCard для кражи данных банковских карт

В апреле 2025 года итальянская компания Cleafy обнаружила платформу MaaS SuperCard X для распространения вредоносного ПО. Первые атаки с SuperCard зафиксировали в Италии. Схема атак похожа на ту, что использовалась с NFCGate. Злоумышленники маскировали вредоносные версии под легитимные программы и продавали через даркнет. Затем они убеждали жертв устанавливать опасный APK-файл.