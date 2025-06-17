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«Это про жизненные ориентиры»: в российских школах могут ввести спортивное наставничество

В Госдуме предложили внедрить в школы спортивное наставничество.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят изменить отношение школьников к здоровому образу жизни. Для этого предлагается внедрить в учебный процесс спортивное наставничество. По мнению депутата Амира Хамитова, это разовьет у подростков любовь к активному образу жизни, цитирует РИА Новости.

Он считает важным введение наставников — чемпионов, которые будут иметь авторитет у школьников. Так, по словам депутата, подростки научатся настойчивости и уважению к труду. Он назвал инициативу путем не только к здоровому образу жизни, но и формированию ориентиров.

«Ребята начинают видеть в спорте не просто физическую активность, а путь, который может привести к успеху, здоровью и самореализации», — уточнил Амир Хамитов.

Депутаты ГД также выступили с предложением о введении единой спортивной формы для школьников. Ее планируют разработать в цветах флага РФ.