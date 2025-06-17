Иркутская область заняла 43-е место в рейтинге регионов по доходам населения

Аналитики «РИА Новости» опубликовали рейтинг российских регионов по уровню доходов населения в 2024 году. Согласно исследованию, Иркутская область расположилась на 43-й позиции. При этом уровень бедности в регионе продолжает снижаться: за чертой бедности сейчас находятся 11,5% жителей. Эксперты прогнозируют дальнейшее улучшение ситуации.
— По итогам 2025 года, при сохранении положительной динамики роста реальных доходов, уровень бедности в регионе продолжит снижаться, — отмечают аналитики.
На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с самым низким уровнем бедности — всего 3,5%. В то же время последнюю строчку заняла Ингушетия, где за чертой бедности живут 25,6% населения. Соседние Забайкалье и Бурятия находятся на 53 и 72 месте соответственно.
Тенденция снижения бедности наблюдается в большинстве регионов, однако разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга остается значительным.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске «теневые банкиры» обманом заработали 35 миллионов рублей.