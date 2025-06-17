Иркутская область заняла 43-е место в рейтинге регионов по доходам населения

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с самым низким уровнем бедности — всего 3,5%. В то же время последнюю строчку заняла Ингушетия, где за чертой бедности живут 25,6% населения. Соседние Забайкалье и Бурятия находятся на 53 и 72 месте соответственно.