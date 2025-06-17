Сенатор от Коми Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия

Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко.
Он рассказал, что от Шумиловой уже поступило соответствующее заявление. Верхняя палата парламента РФ рассмотрит данный вопрос 18 июня, передает РИА Новости.
Шумилова является членом комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил об отставке регионального правительства. Об этом стало известно 10 июня. Он уточнил, что каждый, кто проявил халатность или безответственность при выполнении служебных обязанностей, будет привлечен к персональной ответственности.
В начале мая Рамзан Кадыров сообщил, что просит «освободить его от должности главы Чечни», выразив надежду, что его просьбу поддержат. Таким образом он отреагировал на слухи о возможной отставке.