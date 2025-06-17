Сенатор от Коми Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил об отставке регионального правительства. Об этом стало известно 10 июня. Он уточнил, что каждый, кто проявил халатность или безответственность при выполнении служебных обязанностей, будет привлечен к персональной ответственности.