Радиостанция Судного дня передала третье загадочное сообщение за сутки

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радиостанцией Судного дня» и «жужжалкой», три раза за последние сутки вышла в эфир. Она передала группы букв и цифр и слово «диалектизм».
«В 19:12 по московскому времени была озвучена комбинация “НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939”, — информирует в понедельник 16 июня Telegram-канал, который отслеживает работу таинственной радиостанции.
Два других сообщения, переданных чуть ранее в этот же день, звучали так: «НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915» и «НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500».
А вот что передавала радиостанция УВБ-76 на фоне переговоров в Стамбуле.
Также сообщалось, что «жужжалка» вышла в эфир на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля.
Коротковолновая радиостанция УВБ-76 работает с 1976 года. Она передает в эфир монотонное «жужжание», которое иногда перемежается сообщениями из сочетаний букв и цифр. Иногда станция передает осмысленные слова. Конспирологи считают, что она используется для передачи засекреченных сигналов.