Радиостанция Судного дня передала третье загадочное сообщение за сутки

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 работает с 1976 года. Она передает в эфир монотонное «жужжание», которое иногда перемежается сообщениями из сочетаний букв и цифр. Иногда станция передает осмысленные слова. Конспирологи считают, что она используется для передачи засекреченных сигналов.