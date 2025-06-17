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Радиостанция Судного дня передала третье загадочное сообщение за сутки

«Жужжалка» передала в эфир группы букв и цифр и слово ДИАЛЕКТИЗМ.

Источник: Комсомольская правда

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радиостанцией Судного дня» и «жужжалкой», три раза за последние сутки вышла в эфир. Она передала группы букв и цифр и слово «диалектизм».

«В 19:12 по московскому времени была озвучена комбинация “НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939”, — информирует в понедельник 16 июня Telegram-канал, который отслеживает работу таинственной радиостанции.

Два других сообщения, переданных чуть ранее в этот же день, звучали так: «НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915» и «НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500».

А вот что передавала радиостанция УВБ-76 на фоне переговоров в Стамбуле.

Также сообщалось, что «жужжалка» вышла в эфир на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 работает с 1976 года. Она передает в эфир монотонное «жужжание», которое иногда перемежается сообщениями из сочетаний букв и цифр. Иногда станция передает осмысленные слова. Конспирологи считают, что она используется для передачи засекреченных сигналов.