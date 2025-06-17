Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения

Россиян предупредили о введении временных ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода. Воздушная гавань с 02:50 17 июня не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
В сообщении сказано, что меры действуют для обеспечения безопасности перелетов. Ограничения связаны с угрозой атаки украинских беспилотников.
Запреты на полеты действуют также в аэропортах Калуги и Тамбова. Их ввели в 00:25 и 00:50 соответственно. О переходе воздушных гаваней на обычный режим работы не сообщалось.
Киев прошлым вечером совершил массированную атаку на Белгородский регион. Над областью уничтожили 51 БПЛА. Все дроны сбиты в период с 20:00 до 23:30 16 июня. О последствиях на земле не сообщалось.