Сенат хочет запретить Трампу бить по Ирану без санкции Конгресса

В США хотят запретить президенту Дональду Трампу применять силу в отношении Ирана без санкции Конгресса. Соответствующую резолюцию внес на рассмотрение сенатор Тим Кейн, представляющий штат Вирждиния член Демократической партии.
В проекте однозначно оговаривается запрет для президента США задействовать военных «в боевых действиях против Исламской Республики Иран, не санкционированных Конгрессом». В ближайшее время Сенат намерен провести дебаты по этому вопросу, рассмотреть резолюцию и проголосовать по ней.
Член Сената Конгресса США Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) представил в понедельник на рассмотрение коллег резолюцию, которая обязывает американского президента-республиканца Дональда Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют наносить удары по Ирану при условии, что иранские военные не предпримут попыток атаковать американские силы или объекты, представляющие американские интересы на Ближнем Востоке.
Также западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном.