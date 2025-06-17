Сенат хочет запретить Трампу бить по Ирану без санкции Конгресса

В проекте однозначно оговаривается запрет для президента США задействовать военных «в боевых действиях против Исламской Республики Иран, не санкционированных Конгрессом». В ближайшее время Сенат намерен провести дебаты по этому вопросу, рассмотреть резолюцию и проголосовать по ней.