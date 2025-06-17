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Трамп досрочно покидает саммит G7 после событий на Ближнем Востоке

Трамп возвращается в Вашингтон, досрочно покинув саммит в Канаде, где он подписал сделку со Стармером.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел «отличный день», посетив саммит G7. При этом хозяину Белого дома необходимо вернуться в Вашингтон раньше срока. Это связано с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе общения с журналистами.

Она подчеркнула, что Дональда Трампа ждет ряд нерешенных вопросов. Пресс-секретарь Белого дома также рассказала о заключении президентом США «крупной торговой сделки» на саммите. Дональд Трамп, по ее словам, подписал соглашение с премьером Британии Киром Стармером.

«Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств G7», — уведомила Кэролайн Ливитт.

Американский лидер призвал всех находящихся в столице Ирана эвакуироваться из Тегерана. Он подчеркнул, что ситуация накаляется.