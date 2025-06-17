Трамп досрочно покидает саммит G7 после событий на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел «отличный день», посетив саммит G7. При этом хозяину Белого дома необходимо вернуться в Вашингтон раньше срока. Это связано с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе общения с журналистами.