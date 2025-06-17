Тарифы на коммунальные услуги вырастут на 1,7% в Иркутске с июля 2025 года

Повышение тарифов должно улучшить ситуацию с теплоснабжением и уменьшить количество аварий, особенно в морозы. По расчетам региональной тарифной службы, для жителей это обернется небольшим подорожанием. Так в однокомнатной квартире плата вырастет в среднем на 71 рубль в месяц на человека, а для семьи из трех человек в трехкомнатной квартире добавка составит около 150 рублей.