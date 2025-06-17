Тарифы на коммунальные услуги вырастут на 1,7% в Иркутске с июля 2025 года

На внеочередном заседании Думы Иркутска согласовали увеличение предельного индекса роста платы за коммунальные услуги. Как стало известно КП-Иркутск, с июля по декабрь 2025 года тарифы вырастут на 1,7% — теперь максимальный рост составит 14,4% вместо ранее запланированных 12,7%.
— Дополнительные средства пойдут на модернизацию тепловых сетей в рамках инвестиционных программ. Это вынужденная мера: большая часть коммунальной инфраструктуры в регионе сильно изношена. Сейчас средний срок службы трубопроводов достигает 38 лет, хотя нормативный срок эксплуатации — всего 20−25 лет, — сказано в сообщении городской Думы.
Повышение тарифов должно улучшить ситуацию с теплоснабжением и уменьшить количество аварий, особенно в морозы. По расчетам региональной тарифной службы, для жителей это обернется небольшим подорожанием. Так в однокомнатной квартире плата вырастет в среднем на 71 рубль в месяц на человека, а для семьи из трех человек в трехкомнатной квартире добавка составит около 150 рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла 43-е место в рейтинге регионов по доходам населения.