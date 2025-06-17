Тренд на патриотизм: Захар Прилепин — о свободе и Стеньке Разине как нашем Че Геваре

— Леонид Андреев ужасов нагонял, он на войне не бывал, «Красный смех» — это как он себе войну представлял, а что до пыток и увечий, надо понимать, что сам контекст воздействия на человеческое тело был тогда обыденным. Это сейчас в тайных казематах, может, допрашивают кого-то с пристрастием, а во времена Разина на Дону и в Речи Посполитой наказания, пытки и казни проводились публично на площадях. Пойманных пленных, лазутчиков допрашивали при всех, за измену женщину закапывали по шею в землю, а за воровство казака казнили из луков — не забывайте, что это делали его же друзья, с которыми вместе росли, воевали. Считается, что на войне человек не отличается от зверя, грань пройдена, но это не так. Если ты управляешь коллективом, где у тебя 250 вооруженных мужчин, а в 2014 году это еще была не регулярная Российская армия, а ополченцы, которые в любой момент могут, например, взять и уйти обратно в Россию, действовали не всегда гуманно. Если один из них пьян и пытается подраться с командиром, то ему могли выстрелить в ногу, потому что иначе не справиться. На войне это все понимают, и, когда такое происходит, никто не воздевает руки к небу и не кричит: «Что же это делается, люди, вы звери!».