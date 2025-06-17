Опубликован прогноз погоды на 17 июня 2025 года в Красноярске

В этот день жителей и гостей города ожидает переменная облачность, однако осадки не предсказываются. Ночной воздух будет теплым, температура составит от +11 до +13 градусов Цельсия. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +23…+25 градусов, что создаст отличные условия для прогулок на свежем воздухе.