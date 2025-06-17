Правила рабочих командировок изменятся с сентября: что ждет сотрудников

«Изменился подход к возмещению командировочных расходов: если раньше требовалось официальное разрешение, теперь достаточно уведомления руководителя… Отдельно уточнены условия компенсации в случаях, когда сотрудник ежедневно возвращается домой из места командировки — решение будет приниматься с учётом целесообразности таких поездок», — добавила Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости.