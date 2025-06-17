Правила рабочих командировок изменятся с сентября: что ждет сотрудников

Работа с отчетными документами в России станет проще. Это касается бумаг, оформляемых в служебных командировках. О новых правилах рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Эксперт уточнила, что положение вступит в силу 1 сентября. По нему, служебные командировки позволят возмещать расходы на поездки без официального разрешения работодателя. Кроме того, сам список допустимых трат будет увеличен, пояснила юрист.
«Изменился подход к возмещению командировочных расходов: если раньше требовалось официальное разрешение, теперь достаточно уведомления руководителя… Отдельно уточнены условия компенсации в случаях, когда сотрудник ежедневно возвращается домой из места командировки — решение будет приниматься с учётом целесообразности таких поездок», — добавила Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости.
Испания, между тем, ввела дополнительные ограничения в отношении россиян. С 12 июля граждане РФ, которые путешествуют с «обычными паспортами», должны оформить транспортные визы для транзита через Испанию.