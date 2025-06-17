Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода временно приостановили прием и выпуск рейсов.
В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Такие меры введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG). Решение принято в соответствии с текущей обстановкой и находится на контроле уполномоченных служб», — написал Кореняко в telegram-канале. При этом он не уточнил, какие именно факторы стали причиной введения ограничений и на какой срок они рассчитаны.
Ранее аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода уже вводились в мае 2025 года. Тогда Росавиация также рекомендовала пассажирам уточнять статус рейсов у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта, не раскрывая причин и сроков снятия ограничений.