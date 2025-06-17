Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG). Решение принято в соответствии с текущей обстановкой и находится на контроле уполномоченных служб», — написал Кореняко в telegram-канале. При этом он не уточнил, какие именно факторы стали причиной введения ограничений и на какой срок они рассчитаны.