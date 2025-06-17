В России хотят перенести дату оплаты услуг ЖКХ: зачем

В Госдуме нашли способ, как помочь россиянам избежать штрафов за несвоевременную оплату ЖКХ. Крайний срок оплаты предлагают перенести на пять дней — с 10 на 15 число месяца. Соответствующий законопроект доработан профильным комитетом.
«Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени», — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Кроме того, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании получат дополнительное время на расчет всех начислений и смогут избежать неточностей, добавил он.
Напомним, в России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в системе ЖКХ.
Тем временем в России могут ввести запрет на расчет наличными при совершении сделок с недвижимостью. Соответствующий законопроект поддержала Генпрокуратура. Предполагается, что это поможет избежать мошенничества при сделках с недвижимостью.