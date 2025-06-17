Дату оплаты услуг ЖКХ предложено перенести

Дату оплаты услуг ЖКХ в РФ хотят перенести.
Срок оплаты коммунальных услуг в России могут перенести с 10-го на 15 число каждого месяца. Поправки уже одобрены профильным комитетом ко второму чтению соответствующего законопроекта. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Фактически мы передвигаем сроки оплаты на пять дней. Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени», — пояснил Колунов РИА Новости.
Кроме того, еще одной поправкой предлагается сдвинуть срок предоставления платежных документов: не до первого, а до пятого числа месяца. Это даст дополнительное время управляющим компаниям на корректный расчет начислений, что должно снизить число ошибок в платежках.