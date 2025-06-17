Специалист рассказала, как психика превращает стресс в реальные симптомы

После сильного стресса может начинать болеть спина, ныть суставы или появляться тяжесть в ногах. Психика и тело связаны настолько тесно, что хроническая тревога и негатив буквально разрушают организм изнутри. Об этом KP.RU рассказала Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс».