Специалист рассказала, как психика превращает стресс в реальные симптомы

После сильного стресса может начинать болеть спина, ныть суставы или появляться тяжесть в ногах. Психика и тело связаны настолько тесно, что хроническая тревога и негатив буквально разрушают организм изнутри. Об этом KP.RU рассказала Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс».
— При постоянных негативных эмоциях снижается болевой порог. Говоря простым языком, повышается болевая восприимчивость, когда даже небольшая по силе боль ощущается как сильная, интенсивная. А основное проявление болезней суставов, позвоночника — периодически возникающие тупые ноющие боли. И они становятся все сильнее, — пояснила эксперт.
Кроме того, постоянное нервное напряжение заставляет мышцы сжиматься в спазме, пережимая сосуды и нервы. Кровь хуже поступает к тканям, суставы недополучают питание, позвоночник теряет гибкость. Врач подчеркнула, что со временем появляются настоящие болезни — остеохондроз, артроз, гипертония.
Разорвать этот порочный круг можно только одним способом — перестать игнорировать сигналы организма. Иногда лучшим лекарством оказывается не таблетка, а своевременный отдых, прогулка или разговор с психологом.