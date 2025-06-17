Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области 17−20 июня

Помехи возникнут в Нижнеудинском и Баяндаевском районах, также в Бугульдейке, Еланцах, Иркутске. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 июня 2025, можно узнать в фотокарточке.