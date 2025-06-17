Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области 17−20 июня

Временно отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 июня 2025 года ждет сибиряков. Судя по информации, размещенной на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, помехи могут возникнуть из-за плановой профилактики и капитального ремонта башни.
Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 июня 2025.
Как стало известно КП-Иркутск, нельзя будет посмотреть и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанция «Радио России» ГТРК Иркутск.
Помехи возникнут в Нижнеудинском и Баяндаевском районах, также в Бугульдейке, Еланцах, Иркутске. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 17 июня 2025, можно узнать в фотокарточке.
Время указано по Москве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тарифы на коммунальные услуги вырастут на 1,7% в Иркутске с июля 2025 года.