Церковный праздник 17 июня 2025: память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского

17 июня в православном календаре отмечается память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Этот день также связан с народными традициями и приметами, которые передаются из поколения в поколение. Мы собрали приметы, традиции и запреты на этот день.
Святитель Митрофан.
Святитель Митрофан был первым патриархом Константинопольским, который занимал этот пост в IV веке. Он известен своей мудростью, благочестием и заботой о пастве. Митрофан активно боролся с ересями своего времени и способствовал укреплению православной веры. Его жизнь и служение стали примером для многих христиан, и он почитается как святой в православной церкви.
Митрофан Навозник.
В народной традиции 17 июня также связывается с Митрофаном Навозником — покровителем полей и сельского хозяйства. В этот день крестьяне обращались к святому с просьбами о хорошем урожае и защите посевов. В народе считалось, что святой помогает в труде и охраняет от неурожая.
Приметы на 17 июня.
На 17 июня существует множество народных примет, связанных с погодой и природными явлениями. Вот некоторые из них:
1. Если дождь идет в этот день, то лето будет дождливым.
2. Теплая погода предвещает хороший урожай.
3. Птицы высоко летают — к ясной погоде.
4. Если много насекомых, то стоит ожидать холодной зимы.
Традиции и обряды.
В день памяти святителя Митрофана люди часто посещают церковь, чтобы помолиться о благополучии семьи и урожае. В некоторых регионах существуют обряды, связанные с освящением полей и посевов. Крестьяне могут проводить обряды на поле, прося святого о защите их трудов.
Также в этот день принято устраивать семейные трапезы, на которых подаются традиционные блюда. Люди собираются вместе, чтобы поделиться новостями и порадоваться общению.
Запреты.
В народе существовали и определенные запреты на 17 июня:
• Не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими работами, так как это может привлечь неудачи.
• Важно избегать конфликтов и ссор, чтобы не навлечь на себя беды.
• В этот день лучше не начинать новых дел или проектов, так как считается, что они могут не увенчаться успехом.