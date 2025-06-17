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Церковный праздник 17 июня 2025: память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского

17 июня в православном календаре отмечается память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

17 июня в православном календаре отмечается память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Этот день также связан с народными традициями и приметами, которые передаются из поколения в поколение. Мы собрали приметы, традиции и запреты на этот день.

Святитель Митрофан.

Святитель Митрофан был первым патриархом Константинопольским, который занимал этот пост в IV веке. Он известен своей мудростью, благочестием и заботой о пастве. Митрофан активно боролся с ересями своего времени и способствовал укреплению православной веры. Его жизнь и служение стали примером для многих христиан, и он почитается как святой в православной церкви.

Митрофан Навозник.

В народной традиции 17 июня также связывается с Митрофаном Навозником — покровителем полей и сельского хозяйства. В этот день крестьяне обращались к святому с просьбами о хорошем урожае и защите посевов. В народе считалось, что святой помогает в труде и охраняет от неурожая.

Приметы на 17 июня.

На 17 июня существует множество народных примет, связанных с погодой и природными явлениями. Вот некоторые из них:

1. Если дождь идет в этот день, то лето будет дождливым.

2. Теплая погода предвещает хороший урожай.

3. Птицы высоко летают — к ясной погоде.

4. Если много насекомых, то стоит ожидать холодной зимы.

Традиции и обряды.

В день памяти святителя Митрофана люди часто посещают церковь, чтобы помолиться о благополучии семьи и урожае. В некоторых регионах существуют обряды, связанные с освящением полей и посевов. Крестьяне могут проводить обряды на поле, прося святого о защите их трудов.

Также в этот день принято устраивать семейные трапезы, на которых подаются традиционные блюда. Люди собираются вместе, чтобы поделиться новостями и порадоваться общению.

Запреты.

В народе существовали и определенные запреты на 17 июня:

• Не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими работами, так как это может привлечь неудачи.

• Важно избегать конфликтов и ссор, чтобы не навлечь на себя беды.

• В этот день лучше не начинать новых дел или проектов, так как считается, что они могут не увенчаться успехом.