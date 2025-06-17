Церковный праздник 17 июня 2025: память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского

Святитель Митрофан был первым патриархом Константинопольским, который занимал этот пост в IV веке. Он известен своей мудростью, благочестием и заботой о пастве. Митрофан активно боролся с ересями своего времени и способствовал укреплению православной веры. Его жизнь и служение стали примером для многих христиан, и он почитается как святой в православной церкви.