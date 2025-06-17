Fox News: Трамп распорядился собрать Совет нацбезопасности США в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности страны собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил канал Fox News.
— Трамп потребовал от Совета нацбезопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке, — заявил ведущий в эфире телеканала, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и возвращается в Вашингтон в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
До этого Дональд Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть столицу Ирана Тегеран.
Иран будет наносить удары до раннего утра. Об этом 16 июня сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини.
Иран уничтожил комплекс противовоздушной обороны Израиля дальнего действия. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на источник. Уточняется, что атака была осуществлена в центральной части Израиля.