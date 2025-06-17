Пьяные приятели угнали машину и улетели с трассы в Хабаровском крае

Поездка двоих приятелей в Хабаровском крае закончилась уголовным делом. Мужчины хотели добраться до Амурска, но выбрали для этого чужую машину. Один из них теперь осужден. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Житель Нанайского района и его знакомый решили поехать в Амурск после бурного застолья. Свой путь они начали с угона: ночью вытолкали чужой автомобиль со двора и завели его. На трассе мужчины не справились с управлением — машина вылетела в кювет. Угонщики бросили транспорт и поехали автостопом в Комсомольск. Там их задержали полицейские.
«Один из мужчин полностью признал свою вину. Второй участник дела умер, и уголовное преследование прекратили», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно. Приговор уже вступил в силу.