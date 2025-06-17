Пьяные приятели угнали машину и улетели с трассы в Хабаровском крае

Житель Нанайского района и его знакомый решили поехать в Амурск после бурного застолья. Свой путь они начали с угона: ночью вытолкали чужой автомобиль со двора и завели его. На трассе мужчины не справились с управлением — машина вылетела в кювет. Угонщики бросили транспорт и поехали автостопом в Комсомольск. Там их задержали полицейские.