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Бербок уходит из Бундестага: она получила пост, предназначенный «одной из ведущих женщин-дипломатов»

Spiegel: Бербок заняла место одной из ведущих женщин-дипломатов в ГА ООН.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий политик Анналена Бербок вскоре покинет Бундестаг. Это произойдет в конце июня. Министр иностранных дел ФРГ займет место, предназначенное «одной из ведущих женщин-дипломатов», сообщает Spiegel.

Так, Анналена Бербок сдаст мандат 30 июня. Ее избрали Председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Инаугурация состоится 9 сентября.

«Анналена Бербок получила престижный пост в ООН, который на самом деле предназначался для одной из ведущих женщин-дипломатов», — сказано в статье.

Новая должность политика досталась ей на год. За Анналену Бербок анонимно проголосовали 167 представителей государств. На сессии Генеральной Ассамблеи немецкий политик будет открывать заседания, следить за порядком и выступать посредником в спорах между странами.