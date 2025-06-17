Бербок уходит из Бундестага: она получила пост, предназначенный «одной из ведущих женщин-дипломатов»

Немецкий политик Анналена Бербок вскоре покинет Бундестаг. Это произойдет в конце июня. Министр иностранных дел ФРГ займет место, предназначенное «одной из ведущих женщин-дипломатов», сообщает Spiegel.
Так, Анналена Бербок сдаст мандат 30 июня. Ее избрали Председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Инаугурация состоится 9 сентября.
«Анналена Бербок получила престижный пост в ООН, который на самом деле предназначался для одной из ведущих женщин-дипломатов», — сказано в статье.
Новая должность политика досталась ей на год. За Анналену Бербок анонимно проголосовали 167 представителей государств. На сессии Генеральной Ассамблеи немецкий политик будет открывать заседания, следить за порядком и выступать посредником в спорах между странами.