Четыре аэропорта Москвы ограничили полеты на фоне атаки БПЛА

В Москве приостановили полеты в четырех аэропортах из-за атаки беспилотников.
В московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановлены вылеты и посадки самолетов. Ограничения введены в рамках мер по обеспечению безопасности на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко в telegram-канале. При этом конкретные детали атаки БПЛА, повлиявшей на работу аэропортов, официально не уточняются. Временно воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах из-за угрозы атак беспилотников: 6 июня Домодедово и Жуковский временно прекращали прием и выпуск рейсов для обеспечения безопасности. Тогда, по данным властей, над регионом было уничтожено девять украинских БПЛА, после чего ограничения были сняты.