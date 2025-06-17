Четыре аэропорта Москвы ограничили полеты на фоне атаки БПЛА

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко в telegram-канале. При этом конкретные детали атаки БПЛА, повлиявшей на работу аэропортов, официально не уточняются. Временно воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.