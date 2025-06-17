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На Украине хлеб стал недоступным товаром

«Фокус»: Хлеб на Украине стал недоступным из-за подорожания.

Источник: Комсомольская правда

На Украине наблюдается рекордное подорожание хлеба. Цены повысились настолько, что хлеб становится недоступным для простых граждан товаром, пишет украинское издание «Фокус».

«Половинка бородинского хлеба сегодня стоит около 40 гривен (чуть менее $1), а 1 кг ржаного хлеба — почти $2. Для многих украинцев это становится недоступным товаром», — цитирует издание эксперта Всемирного банка Оксану Руженкову.

В публикации сказано также, что на Украине ожидается дефицит ржи из-за критического уменьшения посевных площадей.

Ранее Госстат Украины сообщил, что цены на продукты и безалкогольные напитки в стране за год выросли более чем на 22%. Больше всего подорожали яйца — на 86%. Цены на молоко выросли на 22%, овощи и фрукты подорожали на треть.

В то же время Верховная рада проголосовала за резкое повышение зарплат чиновников на Украине.

Также сообщалось, что число миллионеров на Украине за год выросло на 6,6 тысяч, а самое большое количество миллионеров проживает в Киеве.