Жара до +44 и ливни с градом: что ожидается в Казахстане 17 июня

Во вторник, 17 июня, во многих городах Казахстана будет аномально жарко, местами температура достигнет +44. Однако в некоторых городах пройдут дожди с грозами, а в отдельных регионах возможен и град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.