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Жара до +44 и ливни с градом: что ожидается в Казахстане 17 июня

Во вторник, 17 июня, во многих городах Казахстана будет аномально жарко, местами температура достигнет +44. Однако в некоторых городах пройдут дожди с грозами, а в отдельных регионах возможен и град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: depositphotos.com

Астана — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2−7 метров в секунду, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем сильная жара +33…+35.

Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем сильная жара +34…+36.

Шымкент — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22…+24, днем сильная жара +39…+41.

Актау — переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +25…+27.

Актобе — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +27…+29.

Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 3−8 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30.

Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22…+24, днем сильная жара +37…+39.

Караганда — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30…+32.

Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем сильная жара +34…+36.

Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем сильная жара +35…+37.

Костанай — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32.

Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Ветер западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +24…+26, днем сильная жара +42…+44.

Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем сильная жара +33…+35.

Петропавловск — переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду, временами порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем сильная жара +33…+35.

Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +32…+34.

Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем сильная жара +35…+37.

Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем сильная жара +35…+37.

Туркестан — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +25…+27, днем сильная жара +40…+42.

Уральск — переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28.

Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30…+32.