Гостиницу и детский лагерь во Владивостоке закрыли из-за нарушений безопасности

Также пожарной безопасностью пренебрегли организаторы детского спортивного лагеря «Панкратион» на улице Свердлова. Там нарушались и санитарно-эпидемиологические требования. Всего в работе учреждения прокуратура обнаружила почти 120 нарушений, в том числе отсутствие пожарной сигнализации в помещениях и медицинских книжек у персонала. Всё это угрожает безопасности не только детей, но и сотрудников лагеря.