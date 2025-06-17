Гостиницу и детский лагерь во Владивостоке закрыли из-за нарушений безопасности

Гостиница, привлёкшая внимание надзорного ведомства, была открыта в доме на участке по улице Пихтовой, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Коттедж на участке превратили в гостиницу, но меры пожарной безопасности, необходимые для такого заведения, там не соблюдались.
Также пожарной безопасностью пренебрегли организаторы детского спортивного лагеря «Панкратион» на улице Свердлова. Там нарушались и санитарно-эпидемиологические требования. Всего в работе учреждения прокуратура обнаружила почти 120 нарушений, в том числе отсутствие пожарной сигнализации в помещениях и медицинских книжек у персонала. Всё это угрожает безопасности не только детей, но и сотрудников лагеря.
Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации помещений гостиницы в частном доме и спортивного лагеря до тех пор, пока выявленные нарушения не будут устранены. Судебные приставы-исполнители уже опечатали их под надзором представителя прокуратуры. Ведомство взяло на контроль фактическое устранение нарушений.
Ранее прокуратура через суд признала незаконными стоянку маломерных судов в районе железнодорожного остановочного пункта «Моргородок» и рыбный ресторан «Фарватер 1860» на Первом городском пляже в посёлке Канал на Русском острове. Они закрываются навсегда, так как на участках, где расположены эти объекты, находятся в муниципальной собственности, и город не давал разрешение на использование земли. Все незаконные объекты и сооружения бывшим хозяевам участков предстоит демонтировать.