Украинский медиафутбольный клуб выгнал молодого тиктокера после скандала из-за русского языка

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Попружный публично высказал претензии к украинскому форварду Евгению Селезнёву (экс-игроку «Шахтёра» и «Днепра») за использование русского языка во время матча. Кадры перепалки украинский тиктокер выложил на своей странице.