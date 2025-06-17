Украинский медиафутбольный клуб выгнал молодого тиктокера после скандала из-за русского языка

Сам Попружный, оказавшись в центре скандала, признался, что его родной язык — русский, а конфликтная ситуация стала следствием эмоционального порыва.
«Я не хотел хайпиться на этой теме», — пояснил молодой футболист, пытаясь сгладить последствия инцидента.
Напомним, конфликт разгорелся после того, как Попружный публично высказал претензии к украинскому форварду Евгению Селезнёву (экс-игроку «Шахтёра» и «Днепра») за использование русского языка во время матча. Кадры перепалки украинский тиктокер выложил на своей странице.