Между Пхеньяном и Москвой возобновилось прямое пассажирское ж/д сообщение

Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновляется с 17 июня, оно было приостановлено в 2020 году вследствие эпидемиологических ограничений, сообщили в РЖД.
Поезд будет курсировать два раза в месяц. Из Пхеньяна он будет выезжать 3 и 17 числа каждого месяца, прибывая в Москву 11 и 25 числа соответственно.
Из российской столицы рейсы будут осуществляться 12 и 26 числа. В столицу КНДР поезд также должен прибывать через восемь суток.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва — Пхеньян и Хабаровск — Пхеньян станет прочным фундаментом для углубления добрососедских отношений России и КНДР.