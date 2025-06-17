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Между Пхеньяном и Москвой возобновилось прямое пассажирское ж/д сообщение

Поезда сообщением Москва — Пхеньян и Хабаровск — Пхеньян будут курсировать два раза в месяц.

Источник: Аргументы и факты

Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновляется с 17 июня, оно было приостановлено в 2020 году вследствие эпидемиологических ограничений, сообщили в РЖД.

Поезд будет курсировать два раза в месяц. Из Пхеньяна он будет выезжать 3 и 17 числа каждого месяца, прибывая в Москву 11 и 25 числа соответственно.

Из российской столицы рейсы будут осуществляться 12 и 26 числа. В столицу КНДР поезд также должен прибывать через восемь суток.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва — Пхеньян и Хабаровск — Пхеньян станет прочным фундаментом для углубления добрососедских отношений России и КНДР.