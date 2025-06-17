Росавиация: во всех столичных аэропортах ввели временные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил об уничтожении двух дронов ВСУ на подлете к столице. По его данным, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Дроны сбили около 03:17. Менее чем через полчаса поступила информация о закрытии аэропортов. Не работают также и воздушные гавани Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова.