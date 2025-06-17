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Росавиация: во всех столичных аэропортах ввели временные ограничения

Ночью 17 июня ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Источник: Комсомольская правда

Все столичные аэропорты временно закрыты. Ограничения введены в воздушных гаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Такую информацию передали в пресс-службе Росавиации.

Соответствующие меры приняты с 03:40 по Москве. Московские аэропорты не принимают и не выпускают авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил об уничтожении двух дронов ВСУ на подлете к столице. По его данным, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Дроны сбили около 03:17. Менее чем через полчаса поступила информация о закрытии аэропортов. Не работают также и воздушные гавани Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова.