Росавиация: во всех столичных аэропортах ввели временные ограничения

Все столичные аэропорты временно закрыты. Ограничения введены в воздушных гаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Такую информацию передали в пресс-службе Росавиации.
Соответствующие меры приняты с 03:40 по Москве. Московские аэропорты не принимают и не выпускают авиарейсы.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил об уничтожении двух дронов ВСУ на подлете к столице. По его данным, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Дроны сбили около 03:17. Менее чем через полчаса поступила информация о закрытии аэропортов. Не работают также и воздушные гавани Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова.