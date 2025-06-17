Минимальный продуктовый набор в Новосибирске подорожал до 8242 рублей

По данным Новосибирскстата, стоимость минимального набора из 33 основных продуктов питания в мае 2025 года в регионе достигла 8241 рубля 58 копеек. Это на 13,66% выше, чем в декабре прошлого года, и на 3,17% больше, чем месяцем ранее.
Больше всего в структуре стоимости набора — четверть (25%) — составляют хлеб, крупы и макароны. На втором месте фрукты и овощи (22,4%), далее следуют молочные продукты (20%) и мясо (17%). Наименьшая доля приходится на жиры (5%), рыбу (4,6%), чай, соль и специи (2,3%), сахар и сладости (1,9%), а также яйца (1,8%).
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что за чертой бедности в Новосибирской области живут 8,2% населения региона.