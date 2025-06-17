В Новосибирске с 1 сентября введут новые правила расчета среднего заработка

Сейчас средний дневной заработок для расчета отпускных рассчитывается так: годовой доход делят на 12 месяцев, а потом полученное число делят на среднее количество календарных дней в месяце. После 1 сентября формула останется прежней, но только в том случае, если работник получает стандартный оклад и в расчетном периоде не болел и не брал отпуск. То есть, если в течение последнего года человек был на больничном, то его отпускные уменьшатся. В среднем заработке также не будут «участвовать» пособия по беременности и родам.