В России, в том числе и в Новосибирске, с 1 сентября введут новые правила расчета среднего заработка. На основе этих расчетов начисляются отпускные и выходное пособие. Обновленные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Сейчас средний дневной заработок для расчета отпускных рассчитывается так: годовой доход делят на 12 месяцев, а потом полученное число делят на среднее количество календарных дней в месяце. После 1 сентября формула останется прежней, но только в том случае, если работник получает стандартный оклад и в расчетном периоде не болел и не брал отпуск. То есть, если в течение последнего года человек был на больничном, то его отпускные уменьшатся. В среднем заработке также не будут «участвовать» пособия по беременности и родам.
Изменится и выходное пособие. Сейчас для его расчета используют фактическое количество рабочих дней в месяце увольнения. А с 1 сентября будут использовать среднее количество рабочих дней в месяце за год.