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Axios: США не будут атаковать Иран, если он не станет бить по американцам

Израиль уже обращался к Вашингтону с просьбой присоединиться к ударам по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

США уведомили ряд ближневосточных союзников о том, что не намерены наносить удары по Ирану при условии, что Тегеран воздержится от атак на американские силы. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два источника в странах, получивших соответствующий сигнал от Вашингтона.

По данным издания, уведомление было передано в воскресенье, а спустя примерно час после начала израильской военной операции против Ирана США вновь подтвердили свою позицию тем же странам.

В публикации также приводятся слова дипломата из одной из арабских стран, по мнению которого Тегеран действует крайне осмотрительно, стараясь не вовлечь США в конфликт более активно. Отмечается, что Израиль обращался к Вашингтону с просьбой присоединиться к ударам по Ирану, однако, по словам американского чиновника, администрация США пока не рассматривает этот запрос.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран, скорее всего, достигнут соглашения о прекращении боевых действий, но для этого может потребоваться время.