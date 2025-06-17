Axios: США не будут атаковать Иран, если он не станет бить по американцам

В публикации также приводятся слова дипломата из одной из арабских стран, по мнению которого Тегеран действует крайне осмотрительно, стараясь не вовлечь США в конфликт более активно. Отмечается, что Израиль обращался к Вашингтону с просьбой присоединиться к ударам по Ирану, однако, по словам американского чиновника, администрация США пока не рассматривает этот запрос.