В Иркутской области стартовали резервные дни сдачи единого госэкзамена

В Иркутской области стартовал резервный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 23 июня. В первый день дополнительной экзаменационной волны почти 800 человек проверили свои знания по географии, литературе, физике и обществознанию в 42 специально оборудованных пунктах тестирования. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, узнать свои баллы участники смогут не позднее 1 июля.