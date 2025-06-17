В Иркутской области стартовали резервные дни сдачи единого госэкзамена

В Иркутской области стартовал резервный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 23 июня. В первый день дополнительной экзаменационной волны почти 800 человек проверили свои знания по географии, литературе, физике и обществознанию в 42 специально оборудованных пунктах тестирования. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, узнать свои баллы участники смогут не позднее 1 июля.
В резервных испытаниях примут участие около трех тысяч человек, включая значительное количество выпускников предыдущих лет. Наибольший интерес у сдающих вызвали русский язык (более 500 заявок) и профильная математика (1,5 тысячи участников).
— Эти экзамены абсолютно равнозначны основным. Среди участников есть как те, кто хочет улучшить прежние результаты для получения аттестата, так и те, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основном этапе, — уточнил министр образования Максим Парфенов.
Расписание резервных дней 11-классников включает: 17 июня — русский язык, 18 июня — историю, химию и устную часть по иностранным языкам, 19 июня — биологию, информатику и письменную часть по иностранным языкам, 20 июня — математику (базовый и профильный уровни), 23 июня — все предметы. Для выпускников 9 классов дополнительный период стартует 26 июня с экзамена по русскому языку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье усилят меры безопасности на реках.