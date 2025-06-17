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В четырёх аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ночь на 17 июня ввели в аэропортах Москвы. Закрыты для гражданских рейсов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В настоящее время все аэропорты Московского авиаузла временно не принимают и не отправляют рейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов активно работают над обеспечением безопасности полётов, что остается их главным приоритетом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники ВСУ. На подлёте к столице были уничтожены два вражеских дрона, обошлось без пострадавших.